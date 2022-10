Allagamenti a Matelica,

«lavoriamo giorno e notte

La Regione si è attivata»

MALTEMPO - Il sindaco Massimo Baldini fa il punto della situazione dopo il nubifragio di lunedì pomeriggio: «Il governatore Acquaroli ci ha confermato che si sta adoperando per far inserire lo stato di calamità anche per la provincia di Macerata. Il Consorzio interverrà per bonificare i piccoli corsi d’acqua come quello della Peschiera»

«In ogni incontro in presenza e in videoconferenza abbiamo richiesto per Matelica lo stato di calamità e l’inserimento nell’ordinanza 922. Il presidente della Regione Marche Acquaroli nel giro di 24 ore ha ottenuto lo stato di calamità dal Governo e Protezione Civile per l’alluvione del 15 settembre, ora ci ha confermato che si sta adoperando per far inserire anche la provincia di Macerata».

Ad annunciarlo in una nota è il sindaco di Matelica Massimo Baldini mentre continuano le operazioni di pulizia e di verifica in tutto il territorio comunale dopo il nubifragio dello scorso lunedì pomeriggio che ha creato nuovi danni e disagi dopo quelli già importanti registrati il 15 settembre. «Stiamo lavorando giorno e notte, in strada e negli uffici competenti portando le istanze di Matelica su tutti i tavoli istituzionali – prosegue il primo cittadino – . Sono necessari interventi importanti per fare in modo che non accadano più avvenimenti come quello del 15 settembre e dello scorso lunedì, ma è chiaro che servono risorse ingenti che le casse comunali non hanno, soprattutto con i pesanti rincari sul costo dell’energia che impatteranno in maniera importante sul bilancio dell’ente».

Il Comune è impegnato su più fronti per riuscire a superare le varie difficoltà e rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto nelle zone del quartiere di San Rocco e delle località Crinacci-Peschiera. «Oggi gli operai comunali e i volontari della Protezione Civile si sono dati da fare per aiutare i privati a togliere il fango dalle loro abitazioni e pertinenze, mentre altre squadre si stanno impegnando lungo la strada “San Sollecito” per fare in modo che l’importante arteria venga riaperta al più presto – si legge nella nota -. Probabilmente si riuscirà a renderla agibile, almeno a senso unico, dalla giornata di domani. Lo snodo è fondamentale in questi giorni, in quanto via Roma è densamente trafficata a causa della deviazione da e per Gagliole in seguito alla chiusura, ai mezzi pesanti, della SP256 all’altezza di Collepere causa lavori per la Pedemontana».

Il sindaco di Matelica Massimo Baldini ieri pomeriggio ha incontrato il senatore Guido Castelli, insieme al vicesindaco Denis Cingolani e all’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini, per verificare quante risorse arriveranno al Comune dalla seconda tranche di fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana e in seguito ha avuto una videoconferenza con il Consorzio di Bonifica delle Marche. «Mi è stato confermato che il Consorzio può intervenire per bonificare i piccoli corsi d’acqua come quello della Peschiera – spiega il sindaco -. Dobbiamo fare un censimento e segnalarli tutti al fine di farli verificare e bonificare. Oggi in Comune sono inoltre state fatte nuove schede relative alla “somma urgenza” per le maggiori criticità come la zona di San Sollecito, le Valche, Peschiera e Crinacci. Dopo aver fatto verifiche con i tecnici della Protezione Civile nazionale e regionale nei giorni scorsi, stiamo continuando a fare verifiche su tutte le strade esterne.

