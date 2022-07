Rissa dopo la serata in un locale:

tre giovani denunciati

CIVITANOVA - Indagine della polizia. I ragazzi sono stati trovati, feriti, in via Massimo D'Azeglio alle 5 del mattino di mercoledì

Rissa sul lungomare di Civitanova, tre giovani denunciati dalla polizia. I fatti sono avvenuti alle 5 del mattino di mercoledì. Gli agenti sono intervenuti in via Massimo D’Azeglio per la segnalazione di una rissa. I poliziotti hanno trovato tre giovani che avevano delle ferite alla testa. Dalle indagini è emerso che i ragazzi erano usciti da un locale sul lungomare sud e stavano andando alle rispettive auto per fare ritorno a casa quando si erano incrociati ed era nato un diverbio per motivi di poco conto. La litigata aveva preso una piega violenta ed erano partiti spinto, calci e pugni. Tutto ricostruito dai poliziotti grazie a testimoni del fatto. Tutti e tre sono stati denunciati per rissa.

