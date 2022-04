Fabio Balaso si sposa

alla vigilia del big match con Trento

MATRIMONIO - Il libero della Lube e Sara De Franceschi hanno pronunciato il fatidico sì nella sala Giunta del Comune. Il sindaco Ciarapica: «Contento che abbiano scelto Civitanova come loro progetto di vita costruito sulla nascita di una nuova famiglia»

27 Aprile 2022 - Ore 12:50 - caricamento letture

Fabio Balaso si sposa alla vigilia di gara 5 della semifinale scudetto contro Trento.

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha unito in matrimonio il libero della Lube e Sara De Franceschi, nella sala giunta, «in un’atmosfera intima e gioiosa – scrive il primo cittadino -. Non potevo vedere appieno i volti degli sposi per via delle mascherine, ma non ho potuto fare a meno di osservare i loro sguardi carichi di amore che esprimevano emozione, passione e felicità. Mi ha fatto piacere riscontrare in Fabio, di solito grintoso e forte come un leone nelle partite della Lube tanta tenerezza nel veder coronato il suo sogno d’amore con Sara. Come per tante altre coppie, sono contento che Fabio e Sara abbiano scelto Civitanova come loro progetto di vita costruito sulla nascita di una nuova famiglia – conclude il sindaco Ciarapica -. Auguri carissimi sposi, con l’auspicio che la gioia e le emozioni provate oggi possano costituire l’inizio di un duraturo cammino da percorrere insieme». Fabio Balaso aveva fatto la proposta di matrimonio a Sara, durante l’estate scorsa, alle Cascatelle di Sarnano. Stasera, alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova, è in programma gara 5 della semifinale scudetto: sarà dentro o fuori contro Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA