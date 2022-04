Lube-Trento, resa dei conti

«Vogliamo la quinta finale consecutiva»

PLAYOFF SCUDETTO - Domani alle 20,30 all'Eurosuole Forum gara5 della semifinale: chi vince accede alla serie che mette in palio il Tricolore. Simon carica i suoi: «Daremo tutto pensando un pallone alla volta»

26 Aprile 2022 - Ore 15:06 - caricamento letture

Sfida senza appello all’Eurosuole Forum. Domani alle 20,30 (diretta RaiSport) la Lube ospiterà l’Itas Trentino per gara5 di semifinale Scudetto (arbitri Stefano Cesare di Roma e Ilaria Vagni di Perugia). Capaci di portare la serie sul 2-2 dopo aver perso in modo netto i primi due match, i campioni d’Italia sono reduci dall’impresa in quattro set alla Blm Group Arena. Per non vanificare gli sforzi, serve l’ultimo tassello. All’Eurosuole Forum gli uomini di Chicco Blengini possono centrare il sorpasso decisivo di fronte al pubblico amico. In caso di successo, per i cucinieri si tratterebbe della quinta finale Scudetto di fila e prenderebbe consistenza il sogno del settimo tricolore, il terzo consecutivo.

Le parole di Robertlandy Simon (centrale Cucine Lube Civitanova): «In gara3 abbiamo dominato, in gara4 entrambe le squadre hanno giocato bene, noi siamo stati bravi a lasciarci scivolare addosso la beffa del secondo set. Nella resa dei conti ci sarà da lottare, possibilmente restando concentrati. Questo vale anche in caso di passaggio del turno perché ci aspetterebbe un’altra serie durissima. Daremo tutto pensando un pallone alla volta».

Le parole di Matey Kaziyski (schiacciatore Itas Trentino): «Nelle ultime due partite Civitanova ha giocato meglio di noi, meritando i punti del pareggio. Dobbiamo provare ad invertire nuovamente la tendenza in gara 5, cercando di mettere in campo tutte le energie che abbiamo a disposizione perché quella di mercoledì sarà un’altra grande battaglia».

