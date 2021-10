Macerata alla fiera del turismo,

«Mantenere flussi costanti»

LA PRESENZA del capoluogo come nodo centrale di un itinerario che coinvolge tutti i 55 comuni della provincia all'insegna del progetto MaMa. Il commento dell'assessore Riccardo Sacchi

13 Ottobre 2021 - Ore 18:41 - caricamento letture

Fiera del turismo di Rimini, Macerata presente. Un ruolo di protagonista per la città, capofila di MaMa – Marca Maceratese, alla 58esima edizione della fiera Ttg Travel Experience in Romagna. «Convinti, nel solco della strategia battuta dalla Regione Marche – spiega l’assessore al Turismo, Riccardo Sacchi – che l’unica strada percorribile sia quella della promozione integrata, stiamo proponendo Macerata non come singola città ma come tappa di un itinerario che attraversa tutti i 55 Comuni della nostra splendida Provincia aderenti al protocollo #MaMa. Dalla bellezza dei Sibillini, alla storia dei borghi fino alla costa. Un unico brand che stiamo promuovendo con varie azioni, tra cui la presenza negli eventi di settore dedicati agli operatori. Destagionalizzare oggi per programmare flussi costanti che restituiscano gli ottimi numeri di questa estate è l’obiettivo da perseguire adesso e che ci vede perfettamente in linea con quanto affermato dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli».









© RIPRODUZIONE RISERVATA