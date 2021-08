Covid, 259 nuovi casi

e 12 ricoveri in più nelle Marche

La situazione negli ospedali del Maceratese

SETTE I PAZIENTI nell'ex Malattie infettive di Macerata, che chiuderà il 30 ottobre per lavori. Un paziente trasferito da Camerino, due andranno al pronto soccorso di Civitanova, che già ne ospita cinque in semi-intensiva. Nelle ultime 24 ore testati 1.722 tamponi nel percorso nuove diagnosi, l'incidenza dei positivi sale al 15% (ieri era al 7,9%). Nella nostra provincia 60 contagi

25 Agosto 2021 - Ore 19:18 - caricamento letture

In totale nelle Marche sono 259 i nuovi casi di Covid, 12 i ricoveri in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.293 tamponi: 1.722 nel percorso nuove diagnosi e 1.571 nel percorso guariti. Il tasso di positività ritorna a salire in maniera netta rispetto al 7,9% di ieri, attestandosi al 15%, cresce anche il tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti rispetto a ieri (70,66) a quota 74,26. I nuovi contagi sono stati registrati: 60 nel Maceratese, 47 nel Pesarese, 67 nell’Anconetano, 16 nell’Ascolano, 46 nel Fermano e 23 da fuori regione.

Sul fronte ospedaliero, nessuna riapertura prevista per il reparto Covid all’ospedale di Camerino e al Covid Center di Civitanova. Lo confermano i vertici dell’Asur dopo che oggi sono erroneamente apparsi nel Bollettino del Servizio Sanità nove ricoveri a Camerino e cinque a Civitanova oltre a quelli al pronto soccorso. C’è solo un paziente al pronto soccorso di Camerino in attesa di trasferimento a Macerata nei reparti non intensivi. Nell’ex palazzina di Malattie infettive del capoluogo – che verrà chiusa entro il 30 ottobre per lavori – attualmente sono sette i ricoverati, due dei quali saranno trasferiti domani al pronto soccorso di Civitanova che attualmente ospita cinque pazienti in semintensiva. Sono tre invece i pazienti in semintensiva al Pronto soccorso di Macerata che non ha altri posti disponibili per i lavori di ristrutturazione che termineranno il 30 settembre. Questa la situazione nel Maceratese. Nelle Marche ad oggi ci sono ci sono 78 ricoverati (ieri 66): 11 in terapia intensiva, 14 in semi-intensiva e 53 nei reparti non intensivi.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA