IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Nel Maceratese è scomparsa la 77enne Dina Pignani, storica barista di Sforzacosta. Le altre vittime sono tutte di fuori provincia. Nelle ultime 24 ore 36 i dimessi

Covid, 14 morti nelle Marche nelle ultime 24 ore. In provincia di Macerata nel Bollettino del Servizio Sanità viene registrata la scomparsa della commerciante Dina Pignani, la titolare del bar Dino e Dina di Sforzacosta, a Macerata. Le altre vittime, di cui 12 con patologie pregresse, sono un uomo di 89 anni di San Lorenzo in campo, un 93enne di Pesaro, un 87enne di Mondavio, una 81enne di Urbino, un 87enne di Fano, una 90enne di San Benedetto, un 90enne e un 76enne entrambi di Senigallia (il 76enne non aveva patologie pregresse), un 87enne di Montemarciano, un 87enne di Polverigi, un 78enne di Urbino, una 78enne di Altidona, una 79enne di Fermo. Sono 1.428 le persone morte a causa del Covid. Nel 95,5% dei casi avevano delle patologie pregresse.Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, ci sono 16 ricoverati in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 5 pazienti in meno, due in meno in semi intensiva. Sono state 36 le persone dimesse nelle ultime 24 ore.