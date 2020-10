MACERATA - Primi quattro ricoverati nella struttura che già in primavera era stata usata per i contagiati

In attesa della riapertura del Covid Center di Civitanova, a Macerata riparte la palazzina di ex Malattie infettive. Sono 4 le persone che sono state ricoverate perché positive al Covid. Da ieri sono stati portati i pazienti nella struttura che era stata sistemata in primavera proprio per ospitare persone che avevano contratto il Coronavirus. Poi, con il placarsi dell’emergenza, la struttura era stata chiusa. Ora con il ripartire dei contagi e l’aumento dei ricoveri è stata riaperta da ieri con i primi 4 pazienti, un numero destinato ad aumentare. Sono tutti pazienti che non hanno necessità di essere curati in un reparto di terapia intensiva (come invece sarà il Covid center). In provincia ci sono ricoverate anche altre dieci persone, sempre in reparti non intensivi: sei al pronto soccorso di Civitanova e 4 in quello di Macerata. Nelle Marche rispetto a ieri sono 29 in più i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva e 4 in semi intensiva.



(redazione CM)

(Foto di Fabio Falcioni)