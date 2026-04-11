Sigona apre il quartier generale:
«Il nostro modo di aprirci alla città,
da ora la nostra idea diventa concreta»

MACERATA - L'esponente delle liste civiche Officina delle Idee e Urbana Futura ha inaugurato la sede elettorale di corso Matteotti: «Siamo qui per ascoltare e raccogliere segnalazioni»

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Il taglio del nastro

Aperta ufficialmente la sede elettorale di Marco Sigona. Il candidato sindaco ha deciso di stabilire il quartier generale in corso Matteotti. Oggi pomeriggio la sede, al civico 8, è stata aperta ufficialmente.

Una inaugurazione partecipata che trasforma quello che finora era un laboratorio di idee in un punto di riferimento per tutta la cittadinanza. Al fianco di Sigona erano presenti i rappresentanti delle due liste civiche che ne sostengono la corsa: Officina delle Idee per Macerata e Urbana Futura.

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Marco Sigona

Presenti tra questi Flavio Corradini, Marcello Marcelli, Paolo Micozzi, Giuseppe Vitali. Per un saluto è passato anche il candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli.

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Durante il suo discorso inaugurale, Marco Sigona ha sottolineato il valore simbolico e pratico di questo nuovo spazio: «L’apertura di questa sede segna l’avvio del nostro percorso ufficiale – le sue parole -. Quello che finora è stato un progetto, una idea di città condivisa con i candidati, da oggi diventa qualcosa di estremamente concreto. Questa sede non è solo un ufficio, ma è il nostro modo di aprirci alla città: siamo qui per l’ascolto, per ricevere i cittadini, raccogliere segnalazioni e spiegare le nostre idee. Vogliamo capire insieme cosa possiamo migliorare per Macerata».

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Un segnale anche per il centro storico: la scelta di corso Matteotti non è, infatti, casuale e vuole essere un motore di vitalità. In un periodo storico in cui i centri urbani sono chiamati ad affrontare nuove sfide, Sigona ha spiegato come «aprire qui, occupando spazi che altrimenti resterebbero sfitti, significa dare una presenza viva. È un invito ai cittadini a tornare in centro, a conoscerci e, soprattutto, a vivere il cuore di Macerata come luogo di scambio e di incontro, rendendo di nuovo protagonisti i nostri spazi storici». Le due squadre a supporto di Sigona, Officina delle Idee per Macerata e Urbana Futura, riflettono una fusione eterogenea di esperienze e generazioni.

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Marco Sigona con Marcello Marcelli

Si tratta di gruppi formati interamente da esponenti della società civile: dai giovani ai pensionati, passando per professionisti della scuola, della sanità e del mondo della cultura. «Siamo mossi da un civismo vero – ha concluso il candidato – che lega ogni singolo componente delle liste alla propria terra. Siamo persone che vivono la città ogni giorno e che hanno deciso di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità». La sede resterà aperta tutti i pomeriggi per la raccolta di proposte, per la distribuzione del programma elettorale e per conoscere il candidato sindaco e la sua squadra.

(Foto di Fabio Falcioni)

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Paolo Micozzi

 

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Flavio Corradini

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