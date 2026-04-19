Udc in campo a sostegno di Parcaroli
Ecco i 26 candidati in lista

MACERATA - In azione il partito guidato in provincia da Luca Marconi e nel capoluogo da Marco Foglia. In campo, tra gli altri, l’assessore Marco Caldarelli e la consigliera Antonella Fornaro. Nella Lega l'unico segnale è l'uscita di scena di Anna Menghi

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Marco Caldarelli, assessore sia nella giunta di centrosinistra guidata da Carancini che in quella di centrodestra con Parcaroli

di Luca Patrassi

Si allunga la lista dei partiti che hanno definito la lista dei candidati consiglieri per le prossime elezioni comunali di Macerata. Lavoro ultimato anche per l’Udc, partito guidato in provincia dal consigliere regionale Luca Marconi e nel capoluogo da Marco Foglia. In campo, tra gli altri, l’assessore comunale Marco Caldarelli e la consigliera Antonella Fornaro.

«Con grande entusiasmo – rileva in una nota la direzione del partito – l’Udc presenta una lista per le comunali di fine maggio, ritenendo che il percorso avviato ormai quasi sei anni fa chieda compimento. Vogliamo portare a termine le grandi opere, il processo di modernizzazione tecnologica del Comune, la costruzione di una città per le famiglie, per i giovani e per gli anziani e avviare quel nuovo modo di confrontarsi con la comunità che sono la cittadinanza attiva, i tavoli di condivisione, la coprogrammazione e la coprogettazione sia con i corpi intermedi, che con gli enti del terzo settore per rendere Macerata un laboratorio di innovazione e di sviluppo anche sociale. Vogliamo anche, al termine del lungo percorso di interventi collegato al Pnrr e alla ricostruzione post sisma, una nuova programmazione urbanistica e una cura ancora maggiore per tutte le manutenzioni ordinarie, stradale, marciapiedi, aree verdi, che hanno visto naturali e fisiologici disagi durante questo enorme sforzo costruttivo e ricostruttivo. Per tutto questo, sosterremo ancora una volta Sandro Parcaroli sindaco».

In lista ci sono Marco Caldarelli, Marco Foglia, Antonella Fornaro, Domenico Pio Biasco, Luciano Brunetti, Sebastian Campo, Pierpaolo Campolungo, Luisa Coppola,Diego Falappa, Laura Francioni, Giovanni Gentili, Massimo Graziosi, Emanuela Marcelli, Michela Meconi, Egidio Moranti, Adriano Morelli, Patrizia Morresi, Gabriella Ottaviani, Lorenzo Ragni, Chiara Rosati, Anna Maria Scuppa, Maria Soldini, Gianfranco Tamagnini Pisani, Maria Virginia Tambella, Francesca Tombesi e Carlo Vanni.

Nessun segnale arriva invece dal fronte della Lega che si è affidata a Renzo Marinelli per la fase elettorale: per ora si registrano “no” in serie visto che hanno declinato l’invito a ricandidarsi diversi consiglieri comunali uscenti e l’ex consigliera regionale Anna Menghi.

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