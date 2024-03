«Rimarranno magari le palesi difficoltà del sistema sanitario ma la persona, il mettere il cuore in quel che si fa può fare la differenza. È l’inizio della cura». A dirlo è un uomo che vive a Petriolo che preferisce non rendere note le sue generalità. Il maceratese ha vissuto molto da vicino il rapporto con la sanità. «È sotto gli occhi di tutti – continua – la difficoltà in cui versa il Servizio sanitario nazionale. A costi crescenti non corrispondono risorse adeguate. Dentro questo quadro fosco è possibile però vedere squarci di luce. È quanto ho potuto osservare vivendo la malattia di mia moglie. Negli ultimi mesi di vita la malattia è andata sempre progredendo. Accompagnati da medici e infermieri delle Cure palliative di Macerata siamo riusciti a vivere la malattia in casa fino alla fine senza ricorrere a ospedalizzazioni».

Il maceratese sottolinea che la malattia di sua moglie fin dalla diagnosi non aveva cura. «Dovevamo solo essere accompagnati a vivere al meglio questo periodo. Medici e infermieri delle cure palliative hanno reso possibile questo. Abitiamo a Petriolo. Visite domiciliari ripetute al bisogno, sempre rintracciabili al telefono, competenti ma soprattutto pieni di attenzione nei confronti di mia moglie e della nostra famiglia. Ci sono stati momenti in cui hanno detto cose dure da accettare ma era evidente che lo facevano per il bene di mia moglie. Chiari ma per un bene. Ho visto in azione quello che un mio amico medico chirurgo oncologo a Bologna, Enzo Piccinini, deceduto 25 anni fa per un incidente auto e su cui si sta preparando una mostra a Macerata, diceva e viveva: prima l’abbraccio poi la cura. Ringrazio insieme alla mia famiglia i medici e le infermiere che si sono avvicendati per sostenere e accompagnare mia moglie, me e la mia famiglia. Non posso mettere nomi e cognomi ma i loro volti sono impressi nella mia mente. Quindi ringrazio ancora una volta tutto il personale delle cure palliative di Macerata».