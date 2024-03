Cinque presidi in cinque comuni per contrastare l’aumento delle rette nelle residenze per anziani. Il sindacato Spi Cgil Macerata si mobilita e il prossimo sabato mattina scenderà in strada a Civitanova, Esanatoglia, Montecosaro, Recanati e Treia per far sentire la sua voce su una vicenda che agita le acque da tempo.

«Nei giorni scorsi, alla sede provinciale di Cgil, si è svolta una riunione con i segretari e referenti territoriali di tutto il Maceratese e hanno partecipato diverse persone coinvolte nelle problematica, confermandoci carte alla mano gli aumenti ingenti operati da più enti, che vanno a colpire persone già fragili sotto il profilo psichico/sociosanitario e anche economico – spiega Domenico Ticà, segretario provinciale di Spi Cgil – il problema esiste, il modo di risolverlo non è certamente quello di scaricare sugli ospiti costi oramai difficilmente sostenibili, per molti proibitivi. La responsabilità primaria di questa situazione ha un nome ben preciso: la Regione. Questo è solo l’inizio di una campagna che sistematicamente continuerà coinvolgendo anche altri paesi del Maceratese: colpire l’anziano è uno degli atti più disumani e discriminatori».

Nei volantini che saranno distribuiti sabato, il sindacato parla di aumenti fino a 300 euro e avanza alcune richieste: il no al pagamento di quota aggiuntive per giardino, climatizzazione e minuti in più dell’infermiere e delle operatrici sanitarie, il sì al ricorso al fondo di solidarietà anche per gli anziani che tenga conto dell’Isee sociosanitario dell’ospite e la spinta verso stanza con massimo 1-2 letti e una nuova residenzialità che lasci l’ospite a casa o nel contesto di vita attraverso la forma di appartamenti protetti e case-albergo.