«Con i pronto soccorso la giunta Acquaroli ha figli e figliastri». Sono le parole di Claudio Maria Maffei, responsabile sanità del Pd Marche, che punta il dito sulla distribuzione geografica che sta scegliendo l’amministrazione regionale.

«La mappa che emerge aggiunge sei pronto soccorso e premia la provincia di Pesaro e Urbino e dimentica quelle di Macerata, Cingoli a parte, Fermo e Ascoli Piceno – sottolinea Maffei – in Provincia di Pesaro ce ne saranno sette: Pesaro, Fano, Urbino, Pergola, Cagli, Fossombrone e Sassocorvaro, di cui oggi funzionano come pronto soccorso vero solo i primi tre. Gli ultimi tre dell’elenco sono in ospedali di comunità e senza essere pronto soccorso veri avranno però, nelle fantasie della Regione, medici specialisti a disposizione. Chiamiamoli quindi “quasi Pronto Soccorso”. Macerata avrà Camerino, Macerata, Civitanova Marche e Cingoli, che oggi non c’è e che non serve. Fermo avrà quello di Amandola oltre a quello di Fermo. Ascoli Piceno ne avrà due nel capoluogo e a San Benedetto del Tronto. San Severino rimarrà col punto di primo intervento senza personale specialistico e non avrà il pronto soccorso, pur avendo molti più accessi di Pergola».

I colori dei cerchi nella mappa hanno una spiegazione. «Quelli rossi sottili sono e saranno i pronto soccorso corrispondenti in teoria a Dea di primo livello – prosegue Maffei – il cerchio rosso spesso è e sarà il pronto soccorso del Dea di secondo livello, i blu sono gli attuali punti di primo Intervento destinati a diventare pronto soccorso e i viola sono i futuri “quasi pronto soccorso” che attualmente sono ambulatori di continuità assistenziale primaria integrati con il personale della postazione dell’emergenza territoriale 118. Casualmente i nuovi pronto soccorso stanno quasi tutti nel bacino elettorale dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli. Quanto a Cingoli sta nel cuore dell’assessore Saltamartini. Non riusciranno mai ad aprire col personale specialista, ma bastano anche così sulla carta per prendere voti. Ma solo se le persone abboccano».