di Laura Boccanera

Ambulanze bloccate fuori dall’ospedale a causa del parcheggio “selvaggio” delle auto di alcuni dipendenti. A segnalarlo è Roberto Pantella, autista della Croce verde e anche consigliere comunale di Fratelli d’Italia che per l’ennesima volta lamenta la scarsa sensibilità di alcuni operatori che lasciano parcheggiata la propria vettura in un’area riservata allo scarico e carico dei pazienti da parte dell’ambulanza.

L’area in questione è quella sul retro dell’ospedale dove gli utenti non possono accedere, ma solo mezzi di soccorso, servizi logistici e soprattutto le ambulanze per i pazienti con trattamenti programmati e non solo. L’area infatti è proprio dietro al pronto soccorso e alla rianimazione. Ma spesso il transito e la manovra vengono ostacoli proprio da auto parcheggiate in quella zona che non è adibita a quella destinazione. «Nonostante siano stati più volte sensibilizzati dalla direzione sanitaria ospedaliera, che ringrazio per la collaborazione, dalla direzione generale attraverso la mail aziendale il risultato è sempre lo stesso – commenta sconsolato Pantella- l’area di manovra riservata alle ambulanze per il carico e scarico dei pazienti e ai mezzi dei servizi ospedalieri, quotidianamente è occupata da auto private del personale dipendente che se fosse possibile magari parcheggerebbe fin dentro al reparto. Ogni giorno le ambulanze rimangono bloccate e accumulano ritardi nello svolgimento dei servizi programmati. La situazione è insostenibile».

Una delle problematiche pare sia l’assenza di segnaletica puntuale che specifichi il divieto di sosta in quell’area, ma Pantella è categorico: «Manca il buonsenso più che la segnaletica».