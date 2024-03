Fare una colonscopia o una gastroscopia è molto spesso fonte di profonda preoccupazione. Sono esami spesso percepiti come dolorosi o comunque fastidiosi. Non è così al Centro Medico BluGallery di San Severino dove il dottor Piergiorgio Mosca, specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva esegue gli esami di gastroscopia e colonscopia in sedazione assistita, senza nessun disagio o dolore per il paziente.

«La colonscopia – spiega il dottor Mosca – è un esame endoscopico che consente di esplorare il colon, ossia l’ultima parte del canale alimentare, con finalità diagnostiche ed operative.

Il valore fondamentale della Colonscopia è legato al suo impiego nei programmi di screening per la diagnosi precoce delle neoplasie del colon retto (che rappresentano sia nell’uomo che nella donna la seconda causa di morte per tumore maligno) e per la rimozione dei polipi che costituiscono i precursori della patologia tumorale, prevenendone così lo sviluppo».

Nel Centro Medico BluGallery viene eseguita una colonscopia di qualità, grazie all’utilizzo di strumenti endoscopici ad alta definizione, e al tempo stesso si effettua completamente indolore per il paziente. La procedura è indicata sulla base di sintomi quali diarrea cronica, stipsi di recente insorgenza, alterazione delle abitudini intestinali, sanguinamento, calo ponderale, anemia da carenza di ferro, malattie infiammatorie croniche intestinali, oppure per alterazioni di dubbia interpretazione rilevate da altre procedure come clisma opaco, Tac, risonanza magnetica ed ecografia.

«Indubbiamente la percezione della colonscopia – continua il medico – come esame doloroso rappresenta uno dei principali ostacoli alla sua esecuzione. È proprio per tale motivo che l’esame viene eseguito nel nostro Centro con una adeguata sedazione, somministrata e monitorata da un medico anestesista, che è presente durante tutte le fasi di esecuzione dell’esame. Questo ci consente di eseguire una Colonscopia totalmente priva di dolore. Inoltre, grazie all’utilizzo della Co2, in sostituzione dell’aria atmosferica, come mezzo di distensione del colon, abbiamo completamente eliminato la fastidiosa e a volte dolorosa sensazione di gonfiore addominale, spesso presente per lungo tempo dopo l’esecuzione di una Colonscopia. La sedazione, inoltre, è sicura e reversibile rapidamente nel giro di pochi minuti».

Lo stesso vale per la gastroscopia. La gastroscopia, o più correttamente la Egds, è ormai da tempo l’esame più frequentemente prescritto ed eseguito per la diagnosi, e a volte, anche per il trattamento dei disturbi dell’apparato digerente superiore. «Grazie all’utilizzo di endoscopi ad alta definizione – precisa il dottor Mosca – come quelli a nostra disposizione nel Centro Medico BluGallery, è infatti possibile ispezionare perfettamente l’esofago, lo stomaco e il duodeno per scoprire e anche trattare problemi di varia natura come ulcere, infiammazioni o tumori. Inoltre, è possibile eseguire prelievi di campioni per un esame microscopico, che ci consente di avere una diagnosi più accurata».

La gastroscopia è un esame sicuro, veloce, ampiamente collaudato e con complicanze estremamente rare, tuttavia è temuto dai pazienti. «Per tale motivo l’esame viene eseguito nel nostro centro con una adeguata sedazione, somministrata e monitorizzata da un medico anestesista, che è presente durante tutte le fasi di esecuzione dell’esame. Questo consente di eseguire una gastroscopia priva di qualsiasi dolore o fastidio e nello stesso tempo più accurata in quanto il paziente sedato offre una cooperazione completa. Anche in questo caso, la sedazione è sicura, reversibile rapidamente nel giro di pochi minuti e il paziente dopo l’esame è in grado di riprendere immediatamente l’alimentazione per bocca».

CHI È IL DOTTOR PIERGIORGIO MOSCA – Ha lavorato dal 1980 al 2020 nella Divisione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, ricoprendo, dal 2014 al 2020 il ruolo di direttore. Collabora con il Centro Medico BluGallery di San Severino, dove esegue gli esami di Gastroscopia e Colonscopia in sedazione assistita, senza nessun disagio o dolore per il paziente.

