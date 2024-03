Sono arrivati questa mattina a partire dalle 4 al distretto dell’Ast di Tolentino e si sono messi silenziosamente in coda per assicurarsi quello che, secondo la legge italiana, dovrebbe essere un loro diritto: il medico di base.

Da oggi non sarà più al lavoro per pensionamento Giovambattista Lommano, medico di base con tanti pazienti di Caldarola e Tolentino. La scelta del nuovo medico di base era possibile da questa mattina alle 8. Ma nell’incertezza e preoccupati di perdere un punto di riferimento necessario, soprattutto per anziani e malati, sono molti quelli che si sono presentati già dalle 4 del mattino.

Quando il personale del distretto ha aperto le porte, l’eliminacode per prendere il fatidico numero è stato preso d’assalto e si è perso l’ordine di arrivo con conseguente caos e diverbi verbali. «A gestire il tutto – racconta uno dei presenti che preferisce rimanere anonimo – c’era una sola impiegata. Dopodiché ci siamo trovati accalcati e senza sapere come muoverci. Una vergogna nell’epoca della digitalizzazione e dell’informatica. Da terzo mondo».

A sopperire alla mancanza del dottor Lommano saranno tre suoi colleghi dello studio in piazza Togliatti, i dottori Teseo Tesei, ⁠Renato Filoni e ⁠Paola Mutani. Ai tre medici di base è stato consentito uno sforamento di 200 pazienti ciascuno, rispetto al massimo previsto. Un numero rilevante ma che non coprirà le esigenze reali. Intanto anche a Caldarola si è corso ai ripari con la soluzione trovata da amministrazione comunale e Ast di mettere cinque medici a disposizione a turno nei locali della guardia medica.

(a.p.)