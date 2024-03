False vaccinazioni Covid: chiesto il processo per Camila Giorgi. C’è anche la tennista nata Macerata, insieme alla cantante Madame, tra gli indagati per cui la procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio. Le accuse ipotizzate dal sostituto procuratore Gianni Pipeschi sono, a vario titolo, il falso ideologico (è il caso appunto di Madame e Giorgi), corruzione e peculato. Ora starà al gip accogliere o meno la richiesta.

Secondo l’accusa l’obiettivo di chi si affidava a medici compiacenti era di ottenere il green pass, per poter svolgere ogni attività nell’epoca della pandemia. La vicenda era nata nel 2022 da una segnalazione dell’Usl 8 veneta, che aveva individuato una quantità sospetta di vaccinazioni in due studi medici: quello di Vicenza della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu e quello di Fara Vicentino del medico Erich Volker Goepel Goepel. La squadra mobile aveva poi avviato le indagini, raccogliendo intercettazioni e immagini delle telecamere di videosorveglianza degli studi medici. I due medici erano finiti ai domiciliari (poi tornati liberi perché non c’era più il rischio di reiterazione del reato). La dottoressa Grillone aveva che si era resa disponibile alle falsificazioni perché era convinta che il siero anti Covid potesse portare a conseguenze peggiori rispetto alla protezione dal virus. Aveva raccontato agli inquirenti che tantissime persone si erano presentate da lei terrorizzate dalla prospettiva degli effetti collaterali del vaccino. Lei e altri quattro indagati hanno già chiesto il patteggiamento della pena.