Dal reparto di Oncologia dell’ospedale di Macerata arriva nella Giornata dei diritti delle donne un messaggio speciale. E’ di P. di Macerata che frequenta l’Oncologia per le terapie e anche oggi si trova in reparto proprio per curarsi.

«Non che io sia una fanatica sostenitrice di questa ricorrenza – scrive – le donne andrebbero rispettate sempre però vorrei cogliere l’occasione per fare tantissimi auguri a tutte le donne che come me frequentano il reparto. Ci dicono tutti che siamo forti, guerriere, ma siamo semplicemente donne che si trovano a doverla inventare la forza per combattere questa malattia.

Non abbiamo scelta e abbiamo il dovere di mostrare gli “attributi” nostro malgrado, quanto sarebbe bello invece potersi rilassare un attimo e godersi anche momenti di semplice debolezza? Noi no, non ce li possiamo concedere. Auguri dunque a tutte noi, auguri alle dottoresse del reparto che affiancano il professor Battelli, a tutte le infermiere, Oss che ogni giorno ci accolgono in terapia col sorriso. La nostra cura siete anche voi».