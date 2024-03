«A Macerata è sempre più indispensabile e urgente avere un ospedale a misura di cittadino». A dirlo è la maceratese Gabriella Repupilli che, nei giorni scorsi, si è recata nell’ambulatorio di Pneumologia dell’ospedale di Macerata.

«Voglio complimentarmi ed elogiare il personale per la professionalità, la competenza, la gentilezza e l’organizzazione ma come cittadina maceratese ho notato che, a livello strutturale, gli ambulatori sono dislocati in un corridoio di passaggio, senza una sala di attesa, senza una reception di accoglienza con personale dedicato e inoltre c’è un passaggio continuo di operatori sanitari, persone esterne che vengono a fare prestazioni, familiari e degenti delle unità operative».

Una situazione complicata secondo Repupilli che insiste sull’importanza di una nuova struttura: « Serve un ospedale nuovo, strutturalmente ben attrezzato con percorsi specifici e ben differenziati per interni, esterni e per operatori. Insomma un ospedale che rispetti i criteri di sicurezza e igiene di cui necessitano cittadini, operatori e professionisti che ci lavorano».