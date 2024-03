Medico in pensione a Caldarola, «col costante e quotidiano confronto avuto con i vertici dell’Ast di Macerata, nella persona del direttore generale Marco Ricci, si è individuata una soluzione concreta per garantire la continuità assistenziale per 5 giorni su 7, con orario continuato». A dirlo è il Comune, che spiega come questo sia stato reso possibile «Grazie alla collaborazione di cinque professionisti che, turnandosi, garantiranno la presenza medica per tutte le necessità degli assistiti, ovviando al pensionamento del medico di famiglia Giovambattista Lommano». Le visite si svolgeranno dei locali della Guardia medica di Caldarola, esibendo la propria tessera sanitaria.

Questo il calendario indicato dal Comune. Domani sarà aperto per le visite dalle 8 alle 12. Poi lunedì (18 marzo) dalle 9 alle 16, idem il 19 marzo. Il 20 marzo: 8-12. Il 21 marzo 8-13. Poi si passa al 25 marzo: 10-18. Il 26 marzo 8-11, il 27 marzo 11-18, il 28 marzo 9-15, il 29 marzo 8-12.