Una soluzione rapida per tamponare l’emergenza. L’Ast Macerata comunica che è stato attivato a Castelraimondo un ambulatorio temporaneo per gli assistiti rimasti senza medico di medicina generale a seguito del pensionamento di Stefano Carducci dello scorso 1 marzo.

Il servizio al momento resterà attivo fino al 16 marzo grazie alla presenza della dottoressa Cristina Medei, che andrà ad assistere i pazienti di Carducci che non hanno ancora individuato un altro medico di medicina generale. L’ambulatorio è operativo in via Strada Camerte 1 con i seguenti orari: lunedì dalle 16 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 12 e venerdì dalle 16 alle 19.

Era stato il consigliere di opposizione Costantino Mariani a lanciare l’allarme qualche settimana fa, sottolineando che la situazione rischia di peggiorare ulteriormente in quanto a ottobre andrà in pensione un altro medico. Castelraimondo rischia di restare con uno soltanto: situazione ovviamente insostenibile per un Comune di circa 4.300 abitanti.