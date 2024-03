«Si esprime tutta la preoccupazione per il disagio dei cittadini, per l’eccessivo lavoro che dovranno affrontare i medici di base, per gli accessi inevitabili alla guardia medica, al Punto di primo intervento e ai Pronto soccorso». Così l’amministrazione comunale di Tolentino dopo il caos che è conseguito al pensionamento del medico di base Giovambattista Lommano. Oggi infatti c’è stata una ressa al Distretto sanitario locale di pazienti che fin dalle 4 del mattino si sono messi in fila per cercare di “accaparrarsi” un nuovo medico di base. Ma i posti disponibili, evidentemente, non bastano per tutti.

«Lommano – spiega l’amministrazione – sarà sostituito dal medico Ettore Antonini per trasferimento. Contemporaneamente i medici di base di Tolentino hanno già accettato, da alcuni mesi, un aumento del loro massimale di 200 pazienti ciascuno. Si rilevano comunque alcune problematiche: il trasferimento di Antonini non sarà immediato in quanto necessita di tempi tecnici per renderlo operativo e i medici di base di Tolentino hanno già del tutto o in parte colmato la loro disponibilità in deroga. Da rilevare che l’Ufficio anagrafe assistiti lascia la possibilità a chi è rimasto senza dottore di iscriversi con medici di base fuori comune e precisamente Macerata e Pollenza».

«In questo quadro – continua l’amministrazione – il sindaco Mauro Sclavi ritiene opportuno convocare a breve un Consiglio comunale aperto ai cittadini sul tema della sanità locale per affrontare tutte le problematiche del nostro territorio anche in previsione dell’attesa ricostruzione dell’ospedale di comunità di Tolentino che sarà a servizio di un ampio territorio di riferimento. Si comunica ai cittadini che è rimasto scoperto il turno di continuità assistenziale nella sede di Caldarola, dalle ore 10 alle 20 di sabato. In caso di necessità l’utenza potrà comunque rivolgersi alla Guardia medica di Macerata o al Punto di primo intervento di Tolentino».