Prorogato anche per aprile l’ambulatorio temporaneo di Castelraimondo. La decisione è dell’Ast di Macerata per tamponare la mancanza di un medico di base dopo che è andato in pensione Stefano Carducci. L’Ast nei giorni scorsi ha attivato l’ambulatorio sino al 16 marzo con il medico Cristina Medei. Ora è arrivata la proroga anche per aprile, sempre con Medei. L’ambulatorio si trova in via Strada Camerte, 1. È aperto tre giorni a settimana. Il lunedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 16 alle 19.