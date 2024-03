“Meteorologia e climatologia con risvolti e applicazioni in agricoltura” è stato il tema dell’ultimo incontro del Rotary Club Tolentino. Relatore sull’argomento il meteorologo dell’Amap, associazione Marche agricoltura pesca, Danilo Tognetti, che tra l’altro, dato l’interesse del tema, ha risposto a diverse domande poste dai partecipanti.

Il clima sta cambiando, la terra si sta riscaldando e il 2023 è stato l’anno più caldo: sono questi alcuni degli argomenti su cui si è soffermato Danilo Tognetti puntando l’attenzione anche sul futuro. «Non possiamo dirlo chiaramente – afferma Danilo Tognetti – però la tendenza per il futuro, che vale anche per le Marche, è quella di un progressivo aumento delle temperature. Abbiamo visto in quest’ultimo biennio, 2022 e 2023, delle temperature eccezionali e probabilmente continueranno a crescere. Però non c’è una certezza». L’evento si è tenuto al ristorante Antica fornace di Treia. Al termine dell’incontro il presidente del club, Giorgio Zaganelli, ha consegnato al meteorologo Danilo Tognetti il gagliardetto del Rotary Tolentino.