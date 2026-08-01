di Laura Boccanera (foto-video Federico De Marco)

Lo start all’alba, quando il sole sorge, la carica dei mille mattinieri ha svegliato la città con la Stracivitanova all’alba, la manifestazione sportiva versione estiva che per il secondo anno ha raddoppiato le iscrizioni e radunato il popolo sportivo per una mattina insieme.

Non solo corsa, anche perché stavolta non c’era competizione, quanto piuttosto la voglia di stare insieme, chi di corsa, chi al passo, in un tragitto che unisce i luoghi più amati della città. La partenza allo stadio, con tanto di riscaldamento, e poi il lungomare sud, quello nord, con una deviazione anche verso la spiaggia, ancora più vicini al mare. In mezzo anche i punti di intrattenimento e spettacolo: la danza del ventre di Nura Danza, i giochi col fuoco e gli artisti di strada della scuola circense Takimiri, la musica con il violinista Domenico Ingenito, Sara Paciotti, Antonio Ciccotelli.

«È stata una mattinata bellissima – commenta Sergio Bambozzi, dell’Atletica Civitanova che organizza l’appuntamento – eravamo 1020, lo scorso anno 550. Un appuntamento creato per stare insieme, c’era anche chi ha camminato, tanti anche che si sono fermati per le foto, bambini, famiglie, nessuna competizione. Sono stati molto apprezzati anche i punti di intrattenimento riproposti poi alla fine al momento della colazione. Stare in 1000 tutti insieme anche per la colazione è stato un momento di grande condivisione».