È in fase di costituzione e prossima all’apertura la sezione artiglieri di Tolentino, in seguito a lavori di ricerca aderenti iniziata nel 2019 e ripresa dopo i fatti legati alla pandemia, su di un elenco di circa 430 artiglieri dalla classe del 1921 alla classe del 1984, tutti residenti a Tolentino, anche se si ipotizza che ve ne possano essere altri trasferitisi in zone limitrofe.

La costituente sezione parte dal 2024 con circa 20 artiglieri aderenti e sarà ufficializzata entro questo mese di marzo, ma si spera di possa raggiungere un numero più sostanzioso di soci e parteciperà alle attività socioculturali della città, legate soprattutto a memoria bellica, attività patriottiche e dell’Artiglieria e comunque per riunire tutti coloro che hanno militato o simpatizzano per l’Arma e che vogliono mantenere attivi i ricordi del servizio di leva svolto. Sono ammessi anche coloro i quali hanno avuto un genitore che abbia fatto la leva o sia stato un combattente con l’arma di artiglieria. La nata sezione artiglieri di Tolentino è attualmente l’unica presente sul territorio maceratese e di tutto il sud delle Marche (non vi sono sezioni artiglieri nella provincia di Ascoli e Fermo) e rappresenterà l’Arma di artiglieria nelle sedi istituzionali maceratesi che ne richiederanno la rappresentanza (Comune, Provincia, Prefettura e Comuni della provincia di Macerata).

La sezione si unirà a quelle già presenti nelle Marche e verrà aggiunta alla famiglia dell’Associazione nazionale artiglieri d’Italia, con sede a Roma, presieduta da un generale di divisione che ha designato, quale degno di incarico fiduciario di commissario costituente, il sergente di complemento Luciano Tiberi.