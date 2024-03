Mercoledì alle 11, all’area della solidarietà in via Caduti di Nassiriya, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. Parteciperanno gli studenti degli istituti Don Bosco, Lucatelli, Filelfo e Frau, oltre al presidente di Helpis che spiegherà ai presenti la finalità dell’associazione e della panchina gialla, e al sindaco Mauro Sclavi e all’assessore Elena Lucaroni.

«La panchina gialla rappresenta un messaggio forte, efficace e che dura nel tempo, perché è sempre in mezzo alla gente, per tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo e del cyberbullismo e a ricordarci che in internet si nascondono rischi, soprattutto per i più giovani – fa sapere il Comune – la panchina gialla vuole essere un monito contro tutte le violenze di genere e a favore di una cultura di parità a tutela dei Diritti dei più indifesi, i minori, che possono subire violenze, essere discriminati ed emarginati, spesso anche dai loro stessi coetanei. L’Assessorato alle politiche sociali ha aderito al progetto nazionale “Panchina gialla – Simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo” di Helpis onlus con il patrocinio del Ministero dell’Interno e dell’Anci mettendo a disposizione una panchina che è stata dipinta di giallo dai ragazzi attraverso un apposito kit fornito da Helpis».