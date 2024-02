Incendio in un box di Tolentino, tre persone portate in ospedale perché lievemente intossicate a causa del fumo. È successo questo pomeriggio in traversa Cartiera. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, ora inagibile a causa del rogo. Il fuoco è divampato intorno alle 16,40 all’interno di un box che una famiglia utilizza per contenere materiale di vario tipo. Dopo lo scoppio dell’incendio sono stati subito chiamati i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati tempestivamente sul posto e proprio grazie a questo sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente.

Il fuoco ha parzialmente distrutto il box, che è inagibile. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tolentino e il 118. Tre persone, marito, moglie e una figlia, che sono i proprietari del box, sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale a Macerata perché rimasti leggermente intossicati a causa del fumo respirato a causa dell’incendio. Per loro nulla di grave e sono in pronto soccorso per controlli. I vigili del fuoco oltre a spegnere l’incendio si sono anche occupati della messa in sicurezza del box.

(di Redazione Cm)