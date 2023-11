di Luca Patrassi

Se si manifesta un problema nell’esecuzione di un lavoro pubblico, la responsabilità se la prende l’assessore. E’ quanto si deduce dopo ciò che è accaduto con il sottopassaggio di Porta Montana in zona Convitto a Macerata, allagatosi a venti giorni dalla riapertura dopo i lavori di sistemazione per eliminare i problemi che si erano manifestati sempre per le infiltrazioni di acqua.

L’altro giorno in tanti hanno notato e fatto notare il problema appena manifestatosi nel sottopassaggio – acqua a terra, umidità ben visibile sulle pareti anche nelle vicinanze degli impianti di illuminazione – e si sono chiesti cosa fosse successo. Oggi a metterci la faccia è l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori con un post sulla sua pagina social: «Ebbene sì! Si sono verificate infiltrazioni nel sottopasso di Porta Montana. Non mi nascondo dietro un dito e penso che chi dice la verità non ha mai nulla da temere. Provo allora a dare alcune risposte a domande che giustamente ognuno ha fatto: cosa è successo? Sono apparse macchie di umidità e infiltrazioni di acqua in più punti del sottopasso, sia su pareti verticali che soffitto».

«E’ stato eseguito un lavoro non a regola d’arte? – continua l’assessore – No, sono stati effettuati gli interventi così come commissionati di manutenzione, impiantistica e fornitura di corpi illuminanti. E’ stato sperperato denaro pubblico? No, gli interventi sono funzionali ed il nuovo impianto, a norma e fuori traccia, non è stato attinto dalle infiltrazioni. Perché si è verificato di nuovo il fenomeno e da dove proviene? Difficile dirlo, ma facile osservare che le coperture sono in parte su terreno, in parte su scalinate, in parte su aiuole, in parte su strada ed in parte su immobili privati. Cosa si farà? Faremo ulteriori sondaggi e quindi interventi, ma senza escludere che, come avvenuto in passato, anche in futuro si possano riverificare su altri punti. Avete fatto una brutta figura? Decisamente si e indipendentemente dalle responsabilità. Ma me ne faccio carico io, come è corretto che sia. Chi amministra è giusto che risponda di ciò che accade, nel bene e nel male. Dispiace, come negarlo, ma si va avanti con il lavoro».

C’è chi ricorda, all’epoca della presentazione dei lavori, che si disse che il problema derivava da perdite da un immobile privato. Evidentemente c’è e c’era dell’altro, come si rileva ora.



