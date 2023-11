di Luca Patrassi (foto Fabio Falcioni)

Non girano ancora i meme aggiornati della riapertura del sottopasso di Porta Montana, ma di sicuro la foto di gruppo di consiglieri di maggioranza e assessori comunali attorno all’opera appena portata a termine, andrebbe rivista con l’aggiunta degli ombrelli.

Già, il tempo di ripulire il sottopasso, risolvere – così era sembrato – il problema delle infiltrazioni d’acqua, procedere con l’illuminazione architetturale e stamattina il sottopasso si è presentato allagato per effetto di nuove infiltrazioni.

Insomma una ventina di giorni dopo l’inaugurazione in grande stile e con una messe (la parola pioggia non viene usata per non infierire) di selfie a sottolineare l’evento, la prima pioggia insistente sembra aver riaperto vecchie infiltrazioni o ne ha aperte di nuovo.

Il tutto mentre attorno c’erano le ruspe al lavoro per riaprire anche i sentieri pedonali che dal Convitto portano sulle mura. Piove, forse, sul bagnato e resta da capire l’origine delle infiltrazioni che sanno tanto di beffa per quanti si erano messi di impegno per sistemare il sottopasso. Il sottopasso attualmente è aperto, mentre sono state chiuse le scalinate d’accesso e d’uscita.