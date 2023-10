di Marco Ribechi

Si chiama Xingyue Yan, italianizzato in Cinzia, la prima studentessa internazionale arrivata da Taicang per studiare nella provincia di Macerata. Ieri mattina, il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha dato il benvenuto alla ragazza che si specializzerà in Biologia all’Università di Camerino. «Sono molto emozionata ed entusiasta di aver scelto l’Italia come meta per i miei studi – detto Cinzia – alcuni amici che hanno studiato qui mi hanno consigliato questa scelta, finora Macerata mi ha fatto una bellissima impressione».

Dopo il Covid, gli scambi tra Macerata e Taicang sono stati rilanciati da ViaSoccer, l’agenzia che organizza i progetti tra le due città. Nel 2023 ha organizzato due viaggi in Cina. Ad aprile, una delegazione di 32 marchigiani composta da studenti e docenti delle scuole alberghiere di Cingoli e Loreto, dal gruppo di danza popolare i Pistacoppi, e i soci dell’associazione di ingegneri di Macerata, si è recata a Taicang per promuovere il Made in Marche e la cultura italiana.

Questo settembre, un altro gruppo di 17 persone dell’alberghiero di Loreto, dell’Ite Gentili di Macerata e di imprenditori della provincia si è recato a Taicang. Stavolta, insieme a loro c’era Leonardo Betti, il primo studente dell’istituto agrario di Macerata vincitore di una borsa di studio ViaSoccer per studiare commercio e lingua cinese all’istituto di tecnologia Chien Shiung. «Lo scambio di giovani tra le due comunità dimostra l’apprezzamento e la fiducia reciproci stabiliti tra Macerata e Taicang negli ultimi sette anni – ha detto Sue Su, presidente di ViaSoccer Llc – Ci aspettiamo che l’avventura di Cinzia ispiri più studenti di Taicang ad iscriversi ai programmi di biologia di Unicam e di diritto internazionale di Unimc. Entrambe le Università offrono corsi di laurea in lingua inglese, che li contraddistinguono da altri atenei che non offrono percorsi attraenti per gli studenti internazionali. Taicang ha un parco biofarmaceutico con oltre 500 aziende. Più di 3000 aziende straniere hanno investito e si sono stabilite a Taicang, dove si trova anche il ventiduesimo porto più grande del mondo. Entrambi i programmi potrebbero rappresentare percorsi di carriera interessanti per gli studenti di Taicang, aiutando allo stesso tempo l’economia della provincia di Macerata».