Francesca Bellabarba è morta per un malore che l’ha colpita prima dell’incidente in via Roma, a Macerata. Questo emerge dagli accertamenti svolti dalla polizia locale di Macerata sul drammatico schianto avvenuto nel pomeriggio di ieri. La donna si trovava in auto con la cognata e il marito Luigi Vannucci quando è avvenuto l’incidente.

Poco prima erano stati alla chiesa di San Francesco, per una cresima. Poi la 78enne si era messa alla guida dell’auto, una Opel Agila, di proprietà della cognata.

Pochi metri, poi è avvenuto l’incidente. La vettura, scendendo lungo via Lori, ha attraversato via Roma, per fortuna in un momento in cui non passavano auto, e si è schiantata sul muro di una casa tra la lavanderia self service e il gommista che si trova di fianco al bar Nino. La 78enne mentre guidava ha avuto un malore improvviso e ha perso il controllo dell’auto, senza riuscire a frenare per evitare l’impatto con il muro dell’abitazione. Per la donna non c’è stato niente da fare mentre il marito e la cognata sono rimasti feriti. L’uomo è stato portato in ospedale a Macerata, la donna, 77 anni, a Torrette. Entrambi sono stati dimessi.

La procura non ha ritenuto necessario far svolgere l’autopsia, sembra chiaro agli inquirenti che la donna sia morta per il malore che è all’origine dell’incidente. Con il nullaosta è stato fissato il funerale di Francesca Bellabarba, che sarà curato dalle pompe funebri Geof di Camerino. Si svolgerà domani alle 10 nel monastero di Santa Chiara, a Camerino.

La 78enne ha sempre vissuto nella città ducale col marito, che ha ricoperto importanti ruoli in Fondazione Carima ed è stato presidente dell’Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) di Camerino. Poi alcuni anni fa, dopo il terremoto del 2016, la coppia si era trasferita a Macerata dove la famiglia è molto conosciuta. La donna, oltre al marito, lascia due figli, Filippo e Francesco.

(redazione CM)