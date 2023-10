Tragico schianto a Macerata: muore una donna. E’ successo intorno alle 13,20, la vittima è una 78enne. Con lei in auto il marito e la cognata: uno dei due è stato soccorso in eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione, i tre erano appena usciti da una cresima dalla chiesa di San Francesco. Viaggiavano a bordo di una Opel Agila. Alla guida c’era la 78enne. L’auto scendeva dalla discesa di via Lori, per immettersi su via Roma. Ma, forse a causa di un malore della 78enne, la vettura non ha fatto lo stop ed è andata dritta a schiantarsi contro l’abitazione che sta tra il gommista e la lavanderia self service a fianco del bar Nino. Travolgendo anche uno scooter parcheggiato. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, polizia, vigili del fuoco e municipale. Per la 78enne non c’è stato niente da fare. Una delle altre due persone a bordo dell’auto è stata soccorsa con l’elicottero e trasferita a Torrette. L’altra, invece, è andata all’ospedale di Macerata con l’ambulanza. Sotto choc gli altri parenti e amici della donna.

(in aggiornamento)