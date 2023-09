«Perché sugli espropri l’amministrazione comunale fornisce una valutazione smaccatamente favorevole al consorzio ed inverosimilmente bassa, di circa 30 euro al metro quadrato, quando la valutazione applicata dallo stesso Comune per la riscossione dell’Imu sugli stessi terreni è di circa 64 euro?». È la domanda che pone l’ex sindaco Tommaso Corvatta riguardo la lottizzazione Sabatucci, che dopo 50 anni di tira e molla sembra essere finalmente arrivata sul punto di partire davvero. A inizio agosto, infatti, il consorzio Concordia, che raggruppa gran parte dei proprietari di lotti nell’area tra l’A14 e Santa Maria Apparente, aveva annunciato l’ottenimento dell’agognato permesso a costruire da parte del Comune, che di fatto dava il via alla realizzazione del grande complesso urbano.

«La lottizzazione alias cementificazione Sabatucci non trova pace nemmeno in quelle che dovrebbero essere le sue battute finali, quelle in cui il consorzio dei proprietari che hanno ancora l’interesse e la forza di edificare, procede all’acquisizione anche delle particelle di chi non ce la fa o non ha più interesse – evidenzia Corvatta – pure in questa fase, l’azione dell’amministrazione comunale finisce per confondere e ritardare il procedimento. La lottizzazione varata con l’amministrazione Marinelli, subita dall’amministrazione di centrosinistra in quanto già allora alle battute finali, è ancora ferma ai blocchi di partenza. Le valutazioni date dal Comune per gli espropri hanno condotto ad un contenzioso legale da parte di chi vende, contenzioso che si trascina tuttora. Perché l’amministrazione ha prodotto una tale valutazione? Perché questa chiara intenzione di favorire il consorzio anche a distanza di decine di anni, trasformando il Comune da arbitro a spalleggiatore di una fazione? L’ennesimo pasticcio di questa amministrazione dimostra ancora una volta la sua incapacità ad amministrare e getta ulteriori ombre sulla correttezza del suo operato».