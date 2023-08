Ci sono anche i “lubini” Fabio Balaso e Mattia Bottolo tra i 14 giocatori che compongono il roster del’Italvolley che si prepara a esordire negli Europei di categoria, che si svolgeranno tra Italia e Bulgaria. La kermesse inizia lunedì e si chiuderà il 16 settembre e gli Azzurri cercheranno di difendere il titolo di campioni in carica.

Il ct Fefè De Giorgi ha voluto il libero (che fu il migliore nel suo ruolo nel 2021) e lo schiacciatore biancorossi nel gruppo dopo essere stati tra i protagonisti al Memorial Wagner vinto a Cracovia pochi giorni fa. Resta fuori, purtroppo, il centrale Simone Anzani, atleta di punta della selezione italiana, fermo ai box per una problematica cardiaca che si cercherà di risolvere nei prossimi giorni. L’Italia è nella Pool A con Belgio, Estonia, Germania, Serbia e Svizzera e sarà in campo per due gare anche al PalaRossini di Ancona, dove il 4 settembre affronterà la Svizzera e il 6 la Germania, sempre alle 21.