«Come genitori degli studenti della scuola primaria abbiamo accolto con stupore e incredulità la notizia dell’inaugurazione di un murales sulla parete esterna della Dante Alighieri realizzato dallo street artist Giulio Vesprini per il festival Vita Vita.

Stupore perché nessuno aveva avvisato i genitori e adeguatamente coinvolto gli insegnanti in merito all’iniziativa e incredulità perché, pur plaudendo al progetto che sicuramente renderà più colorata e attraente la facciata della scuola, riteniamo che fossero necessari anche altri interventi strutturali». Una rappresentanza dei genitori della scuola civitanovese prende una posizione netta, dopo il taglio del nastro dell’opera d’arte.

«Come genitori e anche come consiglio di istituto abbiamo più volte richiesto formalmente e informalmente al Comune, al sindaco e all’ufficio tecnico un progetto per la manutenzione della struttura scolastica, una delle più vecchie della città e che necessita di interventi di mantenimento – precisano -. In particolare più volte abbiamo segnalato la criticità che emerge in caso di piogge, quando il piazzale si allaga rendendo impraticabili i camminamenti e l’accesso all’ingresso della scuola con disagi crescenti. Ma anche sostituzione degli infissi, vecchi e malandati, interventi per limitare la dispersione energetica ma anche lavori alle grondaie per il corretto smaltimento delle acque piovane.

Richieste che sono cadute nel vuoto nonostante una richiesta protocollata nel 2021, una raccolta firme e solleciti da parte della dirigenza scolastica. Per questo ci è apparso come inverosimile che si ponesse maggiore attenzione ad un’operazione di maquillage estetico, che ribadiamo ci fa piacere, apprezziamo e riteniamo altrettanto importante, piuttosto che porre in essere i passaggi necessari per dare risposte alle nostre richieste. Anche perché se tanto tempestivo è stato l’ok per la tinteggiatura della facciata in chiave artistica purtroppo non può dirsi altrettanto per l’avvio degli interventi di manutenzione, nonostante una delibera emanata nel dicembre 2021 attraverso la quale sono stati anche stanziati dei soldi – concludono -. Spiace constatare che probabilmente a questa amministrazione stanno maggiormente a cuore tagli di nastri e fotografie ad effetto che ascoltare le richieste di decine di genitori che hanno sollecitato insistentemente migliorie per l’istituto scelto per la formazione dei propri figli, costretti già da piccoli ad imparare la più amara delle lezioni: che esistono cittadini di serie A per i quali si è pronti a stanziare fondi, fare lavori, far partire appalti, e cittadini di serie B costretti a combattere per far valere i propri diritti».