Nel giardino di un’abitazione ad Urbisaglia scovata una pianta di marijuana, all’interno una vera e propria serra per la produzione indoor: sequestrati dalla Guardia di finanza oltre cinquanta grammi di infiorescenze di marijuana, già essiccate, nove piante e diversi semi di canapa indiana, denunciato un uomo di nazionalità ecuadoriana, già noto alle forze dell’ordine.

E’ il bilancio dell’operazione portata a termine dalle Fiamme gialle del gruppo di Macerata, nell’ambito dell’attività rafforzata durante il periodo estivo a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

I militari, dopo un’attività info-investigativa, hanno effettuato controlli ad Urbisaglia. Le approfondite ricerche effettuate nell’area hanno permesso di scoprire una pianta di marijuana coltivata a cielo aperto, abilmente occultata all’interno di un giardino adiacente ad un’abitazione privata.

Così i finanzieri hanno deciso di eseguire una perquisizione del casolare, trovando all’interno un impianto per la produzione di marijuana indoor, allestito con lampade artificiali e con un sistema di ventilazione ed aspirazione per l’espulsione, all’esterno dell’edificio, del forte odore sprigionato dallo stupefacente.

Rinvenuti nell’abitazione oltre cinquanta grammi di infiorescenze di marijuana, già essiccate, nove piante e diversi semi di canapa indiana. Quale coltivatore e detentore è stato identificato un uomo di nazionalità ecuadoriana, già noto alle forze dell’ordine, che era all’interno del casolare nel momento in cui i militari sono entrati in azione. E’ stato denunciato per la produzione, traffico e detenzione illecita di droga, lo stupefacente e la serra artigianale sono stati sequestrati.