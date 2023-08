La Lega Pallavolo Serie A ha presentato oggi il calendario di Regular Season del girone B della Serie A2 2023/24, che vedrà ai nastri di partenza la CBF Balducci HR Macerata. Il via in casa, domenica 8 ottobre, quando al Banca Macerata Forum arriverà la formazione veneta di Montecchio Maggiore: subito una sfida di alto livello per le arancionere contro una delle formazioni più accreditate. La prima trasferta, invece, in programma la domenica successiva sul campo dell’Esperia Cremona.

A Santo Stefano, nel turno del 26 dicembre, gara casalinga per Fiesoli e compagne contro San Giovanni in Marignano, altro big match. Nell’ultima giornata di Regular Season, infine, le ragazze di Saja sfideranno in terra sarda l’Hermaea Olbia il 21 gennaio. Con la pubblicazione dei calendari del Girone A e del Girone B parte ufficialmente la caccia ai due posti che garantiscono la promozione nella massima categoria. Si comincia il weekend del 7-8 ottobre mentre il 21 gennaio sarà il giorno di chiusura della Regular Season. Poi, come nella passata stagione, Pool Promozione (stavolta con gare di andata e ritorno), Playoff Promozione e Pool Salvezza.

«Abbiamo piuttosto tre partite subito molto impegnative nelle le prime tre giornate – dice coach Stefano Saja analizzando il calendario del Girone B di Serie A2 – con una trasferta abbastanza lunga a Cremona e gare casalinghe contro Montecchio e Mondovì, sicuramente due candidate alla testa del girone e quindi sarà importante trovarsi pronti. Dovremo essere molto bravi a stringere i denti e affrontare queste prime tre giornate magari ancora non al massimo dal punto di vista fisico e anche del gioco, perché ci vorrà un po’ per essere ben rodati. Insomma, un inizio che ci darà una bella scossa.

Dopodiché, credo che ci sia una divisione abbastanza ben equilibrata tra partite complicate e partite che sulla carta possono sembrare meno difficili. Con San Giovanni in Marignano avremo la sfida di andata in trasferta il 5 novembre, dopo il primo turno infrasettimanale casalingo, e poi il ritorno in casa nel turno natalizio del 26 dicembre. La mia valutazione è abbastanza positiva e l’inizio ci metterà subito, come dicevo prima, in temperatura: come al solito l’esordio in casa ha sempre un doppio lato, da una parte sei contento, dall’altra hai tu la pressione del risultato e di fronte una squadra molto forte, quindi dovremo farci trovare preparati. Si chiuderà il girone con la lunga trasferta di Olbia, probabilmente in una fase in cui il campionato magari avrà già dato alcune indicazioni, però sarà comunque una partita insidiosa».