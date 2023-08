Entra in tabaccheria, aspetta l’uscita di altri clienti, poi chiede una ricarica telefonica. E nel momento in cui il tabaccaio si allontana di qualche metro per farla, allunga più volte le mani verso la cassa rubando contanti.

Il bottino sarebbe di circa 1200 euro (tutte banconote da 50, tutte quelle che c’erano). E’ successo questa mattina, attorno alle 11,30, nella tabaccheria Le Mura a Macerata, tra viale Diomede Pantaleoni e Borgo San Giuliano. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e grazie a questi immagini l’uomo, nel pomeriggio, sarebbe stato individuato e denunciato dai carabinieri.

