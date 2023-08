E’ stato rintracciato poche ore dopo il colpo, l’uomo che aveva rubato nella tabaccheria Le Mura di Macerata (leggi l’articolo) . Si tratta di un 48enne di Treia, che è stato denunciato per furto aggravato e segnalato per il possesso di due dosi di cocaina. Fondamentali le immagini delle telecamere.

Il tutto è successo verso le 11,30 nella tabaccheria tra viale Diomede Pantaleoni e Borgo San Giuliano. L’uomo è entrate in tabaccheria, ha chiesto una ricarica telefonica e quando il tabaccaio si è allontanato ha arraffato tutti i soldi della cassa. Un bottino di circa 900 euro (tutte banconote da 50, tutte quelle che c’erano). Quando il tabaccaio ha lanciato l’allarme, sul posto è arrivata una volante della questura, che ha subito diffuso una descrizione dell’uomo. Poche ore dopo, verso le 14,30, una pattuglia del Norm dei carabinieri ha notato una persona corrispondente alla descrizione in viale Trieste. Anche grazie alle immagine delle telecamere della tabaccheria, i militari non hanno avuto dubbi fosse l’autore del colpo messo a segno poco prima e l’hanno fermato. Il 48enne non aveva più il denaro contante rubato con sé, ma è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina del peso complessivo di 1,21 grammi. Quindi oltre alla denuncia per furto aggravato, l’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura per la droga.

(redazione CM)



(Clicca qui per ascoltare la notizia in podcast)