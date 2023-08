Charlemagne Charly Metonyekpon (12-0-0) difenderà a Civitanova il titolo italiano categoria superleggeri dallo sfidante Federico Schinina detto El Tano (8.2.0). Il match è stato presentato questa mattina, a tre giorni dall’evento, nella sala consiliare. L’evento sportivo organizzato dalla A&B Events di Alessandra Branco in collaborazione con il Team Magnesi cui l’attuale campione fa parte, si svolgerà infatti venerdì 4 agosto dalle 19 al Polisportivo, dove sarà allestito il ring.

Durante la conferenza stampa erano presenti l’assessore allo sport di Civitanova Claudio Morresi, il presidente del comitato regionale Fpi Luciano Romanella, il campione italiano Charlemagne Metonyekpon accompagnato dai maestri Andrea Gabbanelli e Daniele Marra del Team Boxing Club Castelfidardo e lo sfidante Federico Schinina con il suo maestro Angelo Malvaso della Boxing Team Bruno Arcari. Nel corso della conferenza l’assessore Morresi ha manifestato la piena disponibilità e massima collaborazione dell’Amministrazione comunale ad ospitare il prestigioso evento nazionale ricordando la grande tradizione pugilistica che la città ha avuto nel recente passato.

«Sono veramente soddisfatto di come ho preparato questa difesa – dichiara Charlemagne Metonyekpon -. Ho fatto footing, lavoro in palestra e soprattutto tanti guanti con sparring che mi hanno aiutato a raggiungere uno stato di forma che definirei al top. Conosco Federico Schinina per aver fatto sparring con lui qualche mese fa a Porto San Giorgio quando ancora non era stato designato quale sfidante. È un ottimo pugile molto mobile sulle gambe, rapido e sgusciante che preferisce combattere a distanza piena. Cercherò di attaccarlo e di far valere la precisione dei miei colpi. Ho tutta l’intenzione di restare campione, archiviare questo impegno, e poi si vedrà»

«Sono nato in Argentina da genitori italiani e per questo mi hanno chiamato El Tano (l’italiano). Ho iniziato a combattere in quella nazione nel febbraio del 2020 con una sola sconfitta poi sono venuto in Italia ed ho disputato tre combattimenti con due vittorie la più prestigiosa contro Francesco Santacroce. Il mio record è di 8 vittorie e 2 sconfitte. Conosco Charly, ci siamo allenati insieme recentemente. Inutile dire che è un ottimo pugile: lui è il campione, è imbattuto ed ha già dimostrato il suo valore ora tocca a me cercare di superarlo. So che non sarà facile ma ho visionato i suoi combattimenti e ce la metterò tutta per scendere dal ring venerdì sera con il titolo. Posso dire che daremo tutto e visto che siamo due tecnici sono sicuro che sarà un bellissimo combattimento. Non ho problemi a combattere fuori casa, primo perché sono abituato e poi perché nelle Marche mi sento a casa visto che da diversi mesi mi sono preparato nella città di Porto San Giorgio dove conto di fissare la mia residenza una volta conquistato il titolo».

In programma, oltre a qualche incontro dilettantistico, sono previsti tre match professionisti: il supermedio Besart Pireva (2-0-0) di origine Kossovare allenato dalla BC Castelfidardo incrocerà i guantoni contro Beh Alassane Traore (4-2-0) pugile di origini ivoriane che attualmente risiede a Rovigo; nei pesi superleggeri Vairo Lenti toscano di una certa esperienza (10-5-1) verrà opposto allo slovacco Kristian Patko (4-3-0) ed un match al femminile fra la romagnola Erica Montalbini esordiente nei pro e con passato dilettantistico illustre, due argenti e tre bronzi nei campionati italiani, che verrà opposta nella categoria dei pesi leggeri alla campana Immacolata Mancusi. I prezzi dei biglietti in prevendita costano 30 euro per poltrona a bordo ring e 20 euro per la tribuna.