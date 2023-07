Ascoli-Tolentino, 5-0 bianconero davanti ad oltre mille tifosi nella prima amichevole ufficiale (Foto)

di Salvatore Mastropietro

L’amichevole di Porto San Giorgio si conferma per il secondo anno consecutivo il primo momento per un abbraccio tra l’Ascoli ed il popolo bianconero, soprattutto quello presente nei “feudi” fermani che non fa mai mancare il proprio supporto nel corso della stagione. Sugli spalti del “Campo Nuovo” sono oltre mille i tifosi giunti ad assistere al test contro il Tolentino.

Sul campo sono 5 le reti messe a segno dagli uomini di Viali. Si fanno sentire sia i carichi di lavoro sia le tre categorie di differenza tra i calciatori in campo. Nel complesso per i bianconeri arrivano buoni segnali da qualche singolo ma per il resto, e non potrebbe essere altrimenti, rimane la consapevolezza di dover lavorare ancora tanto per farsi trovare pronti al primo impegno ufficiale, in programma il 12 agosto al “Bentegodi” di Verona.

CRONACA – Come successo nell’allenamento congiunto infrasettimanale disputato contro l’Atletico Ascoli, Viali suddivide il gruppo in due formazioni, una per tempo ed entrambe schierate con il 4-3-2-1. Assenti Falasco e D’Uffizi, recuperano gli acciaccati Botteghin e Caligara.

Pronti, via ed è subito vantaggio per il Picchio. Dopo un solo minuto Haveri devia verso la porta sugli sviluppi di un corner battuto da Kraja e fa 1-0. Al 10′ va vicino al raddoppio Manzari con un colpo di testa che sfiora la porta difesa da Orsini. Al 18′ Adjapong rischia l’autogol nel tentativo di liberare l’area di rigore in occasione della prima sortita offensiva del Tolentino, ma Barosi è attento e blocca. I ritmi sono bassi e l’Ascoli prova anche la soluzione da fuori per cercare di impensierire i cremisi: Orsini al minuto 23 respinge lateralmente una bella conclusione di Buchel dai 25 metri. Al 30′ si fa vedere il Tolentino con una bella ripartenza che porta Santirocco quasi a tu per tu con Barosi, ma non riesce a concludere a causa della pressione di Simic. Al 32′ Forte non trova lo specchio la porta da buona posizione. Stessa sorte per Mendes e Kraja, le cui conclusioni terminano a lato di un soffio. Occasione anche per Adjapong al 40′, troppo impreciso dopo aver raccolto un bel suggerimento di Forte. Sullo scadere della prima frazione è quest’ultimo ad andare vicino alla gioia personale, ma viene fermato da un grande intervento di Orsini.

Nella ripresa la prima occasione capita sui piedi di Masini, che colpisce da pochi passi su suggerimento di Falzerano trovando la grande risposta dell’estremo difensore avversario. Il Tolentino non sta a guardare e sfiora il gol in due circostanze, prima con una ripartenza e poi con una bella conclusione dalla distanza. Al 52′ prima chance anche per Dionisi, che trova l’opposizione di Monti dopo un bel filtrante di Millico. Il capitano ricambia il favore un minuto dopo, ma l’ex Torino non trova lo specchio della porta di un soffio con un destro a incrociare. Il gol arriva al 64′ e arriva con una bella combinazione che libera Re al tiro a tu per tu con il portiere ospite: il talentuoso esterno bianconero non può sbagliare e fa 2-0. È ancora Re a siglare il tris bianconero al minuto 29 al termine di una ripartenza orchestrata da Millico e Falzerano. Due minuti dopo c’è gioia anche per il capitano Dionisi, che lanciato in profondità arriva davanti a Monti e insacca senza problemi. Il quinto lo fa Millico, che al minuto 83 approfitta di un pasticcio della difesa cremisi.

ASCOLI PRIMO TEMPO (4-3-2-1): Barosi; Adjapong, Bellusci, Simic, Haveri; Kraja, Buchel, Gnahorè; Manzari, Mendes; Forte

ASCOLI SECONDO TEMPO (4-3-2-1): Bolletta; Falzerano, Botteghin, Quaranta, Cosimi; Kraja (15’st Caligara), Eramo, Masini; Re, Millico; Dionisi. Allenatore: Viali

TOLENTINO (4-3-3): Orsini; Salvucci, Di Lallo, Mercurio, Tomassetti; Bracciatelli, Iuvale, Borrelli; Petrucci, Santirocco, Ballone. A disposizione: Monti, Orazi, Di Biagio, Marcaccio, Mariani, Greco, Scansani, Valentini, Virgili, Testiccioli, Rossi, Storani, Moscati, Sejfullai, Pottetti. Allenatore: Buratti

Reti: 1’pt Haveri (A), 19′ e 29’st Re (A), 31’st Dionisi (A), 38’st Millico (A)

Arbitro: Dionisi di L’Aquila