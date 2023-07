“Apprendimento, Lavoro, Tecnologia, la persona al centro”. Su questo tema si sono confrontati importanti relatori per il primo degli incontri mensili tematici che Accademia srl di Montecassiano ha avviato in modalità live e streaming, utilizzabili anche a livello didattico. Accademia, guidata da Adele Maria Pia Pirro, è un ente di formazione accreditato nelle Marche e in Umbria che opera nel settore della formazione professionale e della consulenza ad imprese ed enti pubblici in tantissimi ambiti.

Sono intervenuti il progettista formatore Roberto Fiorini, il sociologo Leandro Paoletti e la counselor Alessia Maracci. «Il lavoratore – ha introdotto Pirro – ma anche chi vuole entrare nel mondo del lavoro, o chi vuole cambiare il lavoro, deve assolutamente apprendere e riapprendere continuamente, quindi l’ente di formazione ricopre in questo ambito, un ruolo estremamente importante e cruciale, perché deve accompagnare il cambiamento e lo sviluppo personale. Gli incontri tematici, mensili in video conferenza, permettono la partecipazione di un vasto pubblico in presenza, live e streaming. Più persone rendiamo consapevoli del loro valore e più la comunità si arricchisce.

«Tutti siamo immersi nel cambiamento, – è intervenuta Maracci – ma non tutti lo sappiamo gestire. Ci vuole coraggio, non esiste la linearità. Io credo molto nelle aziende che anticipano il cambiamento, ovvero non aspettano che succeda qualche crisi, qualche cosa che non ci piace per iniziare a mettere in campo dei cambiamenti, ma che lo anticipano cavalcando un po’ il tempo, avendo il coraggio, perché ci vuole coraggio per cambiare».

(Articolo promoredazionale)