Presentata la quarta edizione della gara ciclistica giovanile Papà Elio Gran Premio GiorgioMare-Medaglia d’Oro Memorial Elio Longhi che si svolgerà domenica a partire dalle 15,30.

Fervono i preparativi per la corsa che seguirà il tradizionale percorso, attorno al comune di Urbisaglia, di 7,2 chilometri da compiere dieci volte. Un circuito suggestivo attraverserà il parco archeologico più esteso delle Marche tra pianura, discesa e una salita abbastanza dolce.

Ospite d’onore della presentazione nel piazzale esterno dell’azienda GiorgioMare, in contrada Montedoro di Urbisaglia, il giornalista e opinionista sportivo delle trasmissioni televisive dell’emittente 7Gold Gianni Solaroli che ha elogiato Giorgio Longhi che insieme a Vincenzo Santoni organizza questa manifestazione investendo le proprie risorse a sostegno dei giovani ciclisti che ambiscono al professionismo. La corsa è stata intitolata da Giorgio Longhi alla memoria del padre Elio, il quale gli ha trasmesso la passione per il ciclismo andando a vedere negli anni sessanta la corsa ciclistica del paese.

Presente il sindaco di Urbisaglia Paolo Francesco Giubileo che ha sottolineato l’importanza della corsa per valorizzare i giovani e il territorio. Pensiero condiviso anche dal consigliere della Regione Marche, Marco Marinangeli. A nome della Federazione Ciclistica Italiana, il rappresentante Lino Secchi del comitato regionale Marche ha sottolineato il notevole sviluppo della manifestazione, suscitando l’interesse di numerose società sia regionali che extraregionali.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della manifestazione, Vincenzo Santoni ha sottolineato il grande numero di partecipanti, previsti oltre un centinaio per questa quarta edizione, con la presenza di un ciclista svizzero e del campione nazionale del Lussemburgo, Flavio Astolfi. Come nelle scorse edizioni la manifestazione avrà il suo quartier generale nell’area esterna dell’azienda GiorgioMare, situata in contrada Montedoro di Urbisaglia, che ospiterà il ritrovo, la partenza (alle 15:30) e l’arrivo (previsto intorno alle 17:15).