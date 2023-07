di Luca Patrassi

Il caldo spinge i maceratesi alla ricerca di spazi verdi, meglio ancora se ci sono gli alberi ad ammorbidire i raggi del sole. Solo che appunto la ricerca di spazi più freschi e riparati, porta anche a scoprire gli effetti della mancanza di attenzioni.

La segnalazione arriva dal consigliere comunale del Pd Andrea Perticarari: «L’incuria del verde pubblico in città non si esaurisce alle zone limitrofe alle strade ma interessa altresì aree di verde pubblico come il bosco urbano di Collevario, uno dei polmoni verdi della città». Perticarari dettaglia la situazione: «L’area risulta praticamente inaccessibile, lasciata a se stessa, quasi abbandonata purtroppo. Erba alta più di un metro in alcuni punti e sentieri completamente ricoperti che rendono impossibile il passeggio delle persone. Eppure all’inizio del mandato ampie erano state le rassicurazioni circa la cura del verde pubblico da parte di questa Amministrazione che però troppo spesso si risolvevano in misure drastiche e talvolta senza senso come il taglio delle piante dinanzi al monumento dei Caduti per motivi di sicurezza pubblica».

«Ovviamente – aggiunge l’esponente dem – manca del tutto una programmazione puntuale della manutenzione degli spazi verdi urbani e l’attenzione rispetto alla fruibilità degli stessi. Le copiose piogge ovviamente non possono essere la scusa per l’abbandono in cui versano parchi e marciapiedi maceratesi dato che proprio in questi casi “emergenziali” si dovrebbero porre in essere interventi altrettanto urgenti e non prendersela con il fato beffardo ed aspettare settimane o mesi prima di sistemare le cose».