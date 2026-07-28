Aperitivi culturali, si riparte venerdì con una indagine antropologica sul Trovatore che riprende i tre elementi fondanti dell’opera: il ferro degli zingari il fuoco degli accampamenti e delle pire oltre che delle passioni amorose, il sangue dei protagonisti che periscono sull’altare della vendetta.

Protagonista Annalisa di Nuzzo antropologa napoletana che sulle orme di Ernesto De Martino si occupa da sempre dei riti legati alla presenza nelle comunità dell’altro da sé. “Ferro fuoco e sangue: un approccio antropologico al Trovatore” il suo titolo.

Sabato primo agosto l’opera lirica si incontra con l’arte. Il mito di Babilonia come terra di misteri, il fascino dell’Oriente hanno molto influenzato la pittura dell’epoca in cui è stato composto il “Nabucco”. Il tema stesso dell’opera risente di questa fascinazione tanto che spesso le scene sono state costruite proprio sulla base di opere d’arte orientalizzanti. Parlerà di questi argomenti un grade critico d’arte, Roberto Cresti: Visioni e profezie: tra dipinti e musica nell’età di Verdi. Il 2 agosto l’aperitivo che parlerà dell’eroina del Barbiere di Siviglia, Rosina, sarà dedicato anche al ricordo di Angelo Foletto giornalista e musicologo scomparso quest’anno e che è stato anche un grande protagonista degli aperitivi culturali. Non c’è stato anno in cui non abbia commentato sul palco degli Aperitivi una prima allo sferisterio insieme al regista e al direttore d’orchestra. Ha anche curato nel 2024 il volume sui sessant’anni dello Sferisterio.

In difesa di Rosina il titolo dell’appuntamento con Carla Moreni storica firma del Sole 24 ore. Tutti gli appuntamenti come sempre alle ore 12 agli Antichi Forni. Le letture sono a cura di Gabriela Lampa e video e la regia di Riccardo Minnucci. I partner gastronomici nell’ordine Basquiat, Antica Gastronomia, Centrale. Continuano i festeggiamenti per il ventennale degli Aperitivi Culturali: è aperta una mostra con tutti i programmi dal 2006 al 2026 e una mostra multimediale con i contributi video trasmessi in questi vent’anni, a cura di Simone Pianesi, Limone Blu studio. In distribuzione l’opuscolo edito per il ventennale.