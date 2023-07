Tir si ribalta sulla rotatoria della superstrada a Camerino, in eliambulanza a Torrette il conducente. Incidente nel tardo pomeriggio poco prima delle 19 lungo la rotatoria di imbocco della SS 77 nel comune di Camerino.

Il conducente di un camion frigo che trasportava frutta, in particolare un carico di banane, ha perso il controllo del mezzo pesante ed è finito di lato, sul lato destro della carreggiata mentre era in curva, forse a causa del carico pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino e in supporto l’autogru da Macerata per il recupero del tir. Ferito il camionista che è stato soccorso dal 118 ed estratto dall’abitacolo. I sanitari sul posto, viste le condizioni, hanno ritenuto necessario il trasporto all’ospedale dorico. Sul posto è arrivata l’eliambulanza che ha trasportato l’uomo in codice rosso a Torrette. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli o persone, al momento la strada è percorribile in attesa delle ditte incaricate per il recupero del veicolo. Sul posto anche i carabinieri.

(ultimo aggiornamento alle 20.02)