La vicenda dei finanziamenti Pnrr per il restauro da sette milioni di euro del centro ortofrutticolo di Piediripa fa discutere l’opposizione, nel particolare il consigliere comunale Democrat Maurizio del Gobbo. «Da dieci anni – osserva – mi occupo del mercato ortofrutticolo e la notizia dello stop annunciato da Invitalia mi rattrista a fronte del fatto che invece si porta avanti, a cura dell’amministrazione comunale, quella accozzaglia di progetti di Fontescodella, a partire dalla pista da sci fino a quella da non so cosa (lo skike, ndr), il restauro di ruderi, il percorso tucciano, padel e via elencando. Il centro ortofrutticolo sarebbe stato un fiore all’occhiello per Macerata e per la frazione di Piediripa dove invece l’amministrazione comunale porta avanti il centro commerciale Simonetti».

Il progetto, presentato dal Comune e inizialmente finanziato dal bando pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, prevede una serie di importanti interventi: riqualificazione energetica e adeguamento degli immobili, realizzazione di una piazza coperta dotata di un impianto fotovoltaico, miglioramento della gestione dei flussi interni al mercato e trattamento dei rifiuti, sviluppo della digitalizzazione della logistica di mercato e di sicurezza, riqualificazione del percorso di conservazione e realizzazione di una piattaforma web e social media per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti e delle iniziative di filiera.