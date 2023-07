«Il Centro medico ‘La Fenice’ continuerà a erogare i suoi servizi durante tutta l’estate». Ad annunciarlo, questa mattina ai microfoni di Radio Fm1 durante l’intervista condotta da Jessica Tidei, è stato il direttore generale Alberto Gagliardi. «Saremo ‘aperti per ferie’. È una frase coniata quattro anni fa quando arrivai qui. È utilizzata per comunicare alla cittadinanza e ai medici di base che noi ci siamo».

A ‘La Fenice’ i servizi ne sono tanti e tutti volti alla presa in carico del paziente a 360 gradi. «A Porto Sant’Elpidio abbiamo il polo diagnostico dove riusciamo a effettuare varie tipologie di screening – ha spiegato Gagliardi -. Avere tanti esami precisi e approfonditi significa intraprendere un percorso terapeutico efficace e lavorare bene sulla prevenzione. Per quanto riguarda gli strumenti, abbiamo la radiografia Rx. Questa fornisce immagini migliori rispetto a quella analogica ed emana una minore dose radiogena. Ne abbiamo due, una a Civitanova Marche e l’altra a Porto Sant’Elpidio. Abbiamo anche degli ecografi di primo livello e sono tra i migliori sul mercato. Sono in entrambe le nostre sedi». Poi c’è anche la diagnostica specialistica, con mezzi di ultima generazione. «Disponiamo di un mammografo all’avanguardia – ha continuato il direttore generale -. La mammografia è il mezzo più sicuro per lo screening del tumore al seno. Più dettagliata è l’immagine, maggiore è la certezza della diagnosi che diventa anche predittiva. Possiamo individuare in anticipo le patologie e intervenire tempestivamente grazie alla maggiore definizione delle immagini. Addirittura è possibile osservare anche masse microscopiche in via di sviluppo. Inoltre, abbiamo a disposizione la tomografia computerizzata (Tac) e la risonanza magnetica. Quest’ultima è operativa da ottobre 2022. Ha delle caratteristiche tecniche decisamente innovative. Si tratta di una risonanza ad alto campo da 1.5 Tesla, con un elevato numero di gradienti. Consente di ottenere immagini estremamente dettagliate. Grazie a questo strumento siamo diventati uno dei centri medici privati di riferimento di tutte le Marche. Quando ad ottobre l’abbiamo installato era il terzo in tutta Italia».

Tecnologia, professionisti qualificati e cura dei pazienti sono i veri punti di forza del Centro medico ‘La Fenice’. «La nostra dotazione è all’avanguardia, grazie anche ai continui investimenti – ha affermato Gagliardi -. Poi anche la nostra équipe di altissimo livello è fondamentale. Senza medici, operatori e specialisti, non potremmo fornire un servizio completo. Quando un paziente arriva da noi, trova sempre qualcuno pronto ad accoglierlo e a guidarlo durante tutto il percorso diagnostico e terapeutico. Vogliamo che sia costantemente informato su ogni fase del trattamento, affinché si senta sempre coinvolto. I meriti vanno anche al nostro front office, costituito da operatori empatici e molto preparati, sempre pronti a fornire la soluzione giusta a chi ha bisogno di assistenza. A Civitanova Marche disponiamo anche di due ambulatori chirurgici e un settore odontoiatrico. Conta oltre dieci professionisti, alcuni dei quali sono riconosciuti a livello nazionale per la loro competenza».

Dietro ai successi importanti c’è sempre uno spirito di squadra granitico e inscalfibile. «Il nostro team è molto coeso – ha concluso il direttore generale -. La collaborazione è fondamentale per approfondire alcune patologie e peculiarità dei pazienti. Viceversa, caos e improvvisazione destabilizzano. L’ordine e l’organizzazione fanno parte della qualità del servizio offerto».

Per informazioni o prenotare la tua visita medica nella sede di Porto Sant’Elpidio contatta lo 0734.904711 o visita il sito www.centrodiagnosticolafenice.it.

(Articolo promo-redazionale)