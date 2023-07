Furgone prende fuoco a Corridonia, fumo nero e vigili del fuoco in azione questa mattina verso le 10. Immediatamente le fiamme sono state spente dai pompieri, intervenuti sul posto dopo aver ricevuto chiamate di soccorso per segnalare il rogo. Non ci sono stati feriti. La colonna di fumo nero si è vista a chilometri di distanza.